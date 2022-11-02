Арсен Егиазарян - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Егиазарян
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Егиазарян
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пересвет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -63'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)