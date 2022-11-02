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    Арсен Егиазарян - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Арсен
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Егиазарян
    Команда Пересвет
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 2000 (23 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пересвет 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -63' Акрон (Тольятти) 5:0 Пересвет (Домодедово)
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