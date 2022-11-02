Никита Сухоносов - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Сухоносов
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Никита
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Сухоносов
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пересвет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)