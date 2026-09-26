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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Севастополь
Александр Оленев
Статистика
Александр Оленев - статистика
Севастополь
20 апреля 1999 (27), Астрахань
#77 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ростов-2
0 : 1
26.09.2026
Севастополь
1' - 90'
65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нарт
13
1
0
1
0
Севастополь
5
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ростов-2
0 : 1
26.09.2026
Севастополь
1' - 90'
65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Победа
1 : 3
08.08.2026
Севастополь
66' - 85'
85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Севастополь
2 : 1
01.08.2026
Нарт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
1 : 3
25.07.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
1' - 90'
48'
26'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 0
23.05.2026
Спартак-Нальчик
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Дружба
3 : 2
16.05.2026
Нарт
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Ангушт
0 : 3
08.05.2026
Нарт
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Нарт
0 : 1
02.05.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Нарт
0 : 0
18.04.2026
Заря Луганск РФ
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Ростов-2
0 : 1
11.04.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Нарт
5 : 0
04.04.2026
Нефтяник
1' - 90'
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