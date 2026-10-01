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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Андреас Шельдеруп
Статистика
€ 30 млн
Андреас Шельдеруп - статистика
Бенфика
1 июня 2004 (22), Буде
#21 | Нападающий
176 см
Норвегия
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
1' - 77'
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
66' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
74' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
80' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
1' - 72'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
1' - 90'
55'
59, 72'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
62' - 90'
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Суперкубок Португалии 2023
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
5
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
80' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
65' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
72' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
65' - 90'
90'
87'
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
75' - 90'
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