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Греция. Суперлига
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Кифисиас
Панайотис Цимас
Статистика
€ 400 тыс
Панайотис Цимас - статистика
Кифисиас
12 марта 2001 (25)
#8 | Полузащитник
183 см
Греция
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кифисиас
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 16 тур
Кифисиас
1 : 1
10.01.2026
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Олимпиакос
1 : 1
20.12.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Кифисиас
0 : 0
13.12.2025
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Волос
1 : 1
06.12.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
3 : 0
29.11.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
3 : 0
23.11.2025
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
1 : 3
09.11.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
1 : 2
01.11.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
1 : 1
25.10.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
19.10.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
05.10.2025
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 3
28.09.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
20.09.2025
Арис
65' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Кифисиас
3 : 2
14.09.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Ларисса
1 : 1
30.08.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Левадиакос
3 : 2
25.08.2025
Кифисиас
1' - 46'
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