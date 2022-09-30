Станислав Шарай - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Шарай
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Шарай
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 73'
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -73'
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|69'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|09.11.2022
|1' -69'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2022
|1' -85'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|23.10.2022
|1' -71'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)