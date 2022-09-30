Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Станислав Шарай - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Шарай
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 73' Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    69'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -73' Верес (Ривне) 1:3 Черноморец (Одесса)
    69'
    13.11.2022 Был в запасе Александрия (Александрия) 3:2 Верес (Ривне)
    09.11.2022 1' -69' Верес (Ривне) 0:2 Шахтер (Донецк)
    31.10.2022 1' -85' Колос (Ковалевка) 2:0 Верес (Ривне)
    23.10.2022 1' -71' Верес (Ривне) 0:1 Заря (Луганск)
    18.10.2022 1' -90' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    14.10.2022 1' -90' Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    30.09.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    • Читайте нас: 
    11