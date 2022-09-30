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    Семен Вовченко - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Семен
    Отчество Витальевич
    Фамилия Вовченко
    Команда Верес
    Состав Основной
    Родной город Запорожье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1999 (23 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 1' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Верес (Ривне)
    41'
    21.11.2022 1' -90' Верес (Ривне) 0:1 Динамо (Киев)
    13.11.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 3:2 Верес (Ривне)
    09.11.2022 1' -90' Верес (Ривне) 0:2 Шахтер (Донецк)
    31.10.2022 1' -90' Колос (Ковалевка) 2:0 Верес (Ривне)
    23.10.2022 1' -90' Верес (Ривне) 0:1 Заря (Луганск)
    14'
    18.10.2022 1' -90' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    14.10.2022 1' -90' Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    30.09.2022 1' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
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