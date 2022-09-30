Семен Вовченко - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Семен
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Вовченко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Семен
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Вовченко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|41'
|21.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|09.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|23.10.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|14'
|18.10.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|30.09.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)