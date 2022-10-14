Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Курко - статистика

    #95 | Защитник
    Имя Василий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Курко
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11