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Сельта
Пабло Дуран
Статистика
€ 4 млн
Пабло Дуран - статистика
Сельта
25 мая 2001 (25)
#11 | Нападающий
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
46' - 90'
78, 90'
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 72'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 70'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
63' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Примера 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
46' - 90'
78, 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 70'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
63' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 79'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
64' - 90'
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