Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пабло Дуран - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Пабло
    Фамилия Дуран
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2023 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Сельта (Виго)
    13.01.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    06.01.2023 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:1 Сельта (Виго)
    30.12.2022 85' -90' Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    10.11.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    29.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    19.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    02.10.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    • Читайте нас: 
    11