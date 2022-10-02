Пабло Дуран - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Дуран
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2001 (21 год)
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Дуран
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Сельта (Виго)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.01.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Сельта (Виго)
|30.12.2022
|85' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)