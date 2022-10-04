Дилан Каджи - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Каджи
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Каджи
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|4:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|10.12.2022
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|15.10.2022
|90' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|12.10.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Престон (Престон)
|08.10.2022
|65' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|80'
|04.10.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)