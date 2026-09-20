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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Фенербахче
Йигит Эфе Демир
Статистика
€ 6 млн
Йигит Эфе Демир - статистика
Фенербахче
2 августа 2004 (22), Стамбул
#14 | Защитник
192 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
8 : 0
20.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
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Лига чемпионов 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Кубок PARI Премьер 2023
Товарищеские матчи 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Ноттингем Форест
1 : 2
26.02.2026
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче
0 : 3
19.02.2026
Ноттингем Форест
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
ФКСБ
1 : 1
29.01.2026
Фенербахче
62' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Фенербахче
0 : 1
22.01.2026
Астон Вилла
56' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Бранн
0 : 4
11.12.2025
Фенербахче
61' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Фенербахче
1 : 1
27.11.2025
Ференцварош
1' - 76'
21'
75'
Лига Европы, 4 тур
Виктория
0 : 0
06.11.2025
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Фенербахче
1 : 0
23.10.2025
Штутгарт
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Фенербахче
2 : 1
02.10.2025
Ницца
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Динамо Загреб
3 : 1
24.09.2025
Фенербахче
Был в запасе
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