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    Педро Наресси - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Педро
    Фамилия Наресси
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1998 (25 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 123' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    203' 16'
    16.02.2023 1' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Рома (Рим) 3:1 Лудогорец (Разград)
    27.10.2022 1' -84' Лудогорец (Разград) 0:1 Бетис (Севилья)
    13.10.2022 78' -90' Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    06.10.2022 87' -90' ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
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