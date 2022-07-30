Джейк Дойл-Хейз - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Дойл-Хейз
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Дойл-Хейз
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|83' - 90'
|Хиберниан
|2:0
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|83' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|14.01.2023
|64' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Данди Юнайтед (Данди)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|79'
|03.09.2022
|66' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|27.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|1' -77'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|25'
|13.08.2022
|82' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)