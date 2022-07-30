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    Джейк Дойл-Хейз - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Джейк
    Фамилия Дойл-Хейз
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1998 (24 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 83' - 90' Хиберниан 2:0 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
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