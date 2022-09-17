Филлип Чанчар - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Чанчар
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вуллонгонг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Чанчар
|Команда
|Ливингстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вуллонгонг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливингстон
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|27.08.2022
|46' -90'
|Абердин (Абердин)
|5:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|61'
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|13.08.2022
|64' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|30.07.2022
|1' -34'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)
|24'