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    Филлип Чанчар - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Филлип
    Фамилия Чанчар
    Команда Ливингстон
    Состав Основной
    Родной город Вуллонгонг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 2001 (21 год)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливингстон 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Ливингстон (Ливингстон)
    02.01.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    28.12.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    24.12.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 4:0 Ливингстон (Ливингстон)
    21.12.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    22.10.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:1 Ливингстон (Ливингстон)
    15.10.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Сент-Джонстон (Перт)
    08.10.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:1 Росс Каунти (Дингволл)
    01.10.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    17.09.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    03.09.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Хартс (Эдинбург)
    27.08.2022 46' -90' Абердин (Абердин) 5:0 Ливингстон (Ливингстон)
    61'
    20.08.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
    13.08.2022 64' -90' Ливингстон (Ливингстон) 2:1 Хиберниан (Эдинбург)
    07.08.2022 Был в запасе Данди Юнайтед (Данди) 0:1 Ливингстон (Ливингстон)
    30.07.2022 1' -34' Ливингстон (Ливингстон) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
    24'
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