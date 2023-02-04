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    Висенте Бесуйен - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Висенте
    Фамилия Бесуйен
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Родной город Богота
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 2001 (21 год)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экселсиор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 71' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:0 Экселсиор (Роттердам)
    04.02.2023 46' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
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