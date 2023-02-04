Висенте Бесуйен - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Висенте
|Фамилия
|Бесуйен
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|169
|Имя
|Висенте
|Фамилия
|Бесуйен
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богота
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экселсиор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|71' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:0
|Экселсиор (Роттердам)
|04.02.2023
|46' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)