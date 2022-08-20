Мартин Бойл - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Бойл
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Бойл
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|11
|5
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|45'
|21.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|8'
|15.10.2022
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|6:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|11.10.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|08.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|80'
|17.09.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|45'
|03.09.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|74'
|27.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|51'
|13.08.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|52'
|07.08.2022
|62' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|90'