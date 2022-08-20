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    Мартин Бойл - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Мартин
    Фамилия Бойл
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Родной город Абердин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
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