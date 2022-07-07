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    Сергей Зенев - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Сергей
    Фамилия Зенев
    Команда Габала
    Состав Основной
    Родной город Пярну
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 1989 (33 года)
    Рост 183
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 2 0 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -111' СИК (Сейняйоки) 4:2 Флора (Таллин)
    32' 111'
    07.07.2022 1' -90' Флора (Таллин) 1:0 СИК (Сейняйоки)
    21' 78'
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