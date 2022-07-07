Сергей Зенев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Зенев
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пярну
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Зенев
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пярну
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|2
|0
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -111'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|32' 111'
|07.07.2022
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)
|21' 78'