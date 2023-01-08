Нашон Нсинги - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Нашон
|Фамилия
|Нсинги
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Нашон
|Фамилия
|Нсинги
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 63'
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|41'
|26.02.2023
|1' - 83'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|79' - 90'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|21
|4
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -63'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|41'
|26.02.2023
|1' -83'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|19.02.2023
|79' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|79' -90'
|Серен (Серен)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|28.01.2023
|1' -68'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|70' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|90'
|11.11.2022
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|90' 61'
|05.11.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.10.2022
|85' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.10.2022
|77' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.10.2022
|78' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|1' -46'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30'
|01.10.2022
|64' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.09.2022
|84' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|1' -61'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|21.08.2022
|1' -52'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|45' 52'
|14.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|07.08.2022
|1' -68'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|27'
|30.07.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)