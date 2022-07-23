Амин Бенчаиб - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Бенчаиб
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Бенчаиб
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.10.2022
|80' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Антверпен (Антверпен)
|31.07.2022
|1' -26'
|Серен (Серен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|26'
|23.07.2022
|56' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Оуд-Хеверли (Левен)