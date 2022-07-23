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    Амин Бенчаиб - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Амин
    Фамилия Бенчаиб
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Родной город Гент
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июня 1998 (24 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кортрейк 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.10.2022 80' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:2 Кортрейк (Кортрейк)
    02.10.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 2:1 Антверпен (Антверпен)
    31.07.2022 1' -26' Серен (Серен) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    26'
    23.07.2022 56' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
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