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    Денис Устименко - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Олегович
    Фамилия Устименко
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 апреля 1999 (23 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
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