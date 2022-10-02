Денис Устименко - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Устименко
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Денис
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Устименко
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|87' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.11.2022
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|14.11.2022
|90' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|06.11.2022
|67' -90'
|Рух (Львов)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.10.2022
|41' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|53'
|09.10.2022
|90' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Минай (Минай)
|02.10.2022
|69' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|78'