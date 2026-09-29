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€ 20 млн

Орри Стейнн Оскарссон - статистика

Реал Сосьедад
29 августа 2004 (22)
#9 | Нападающий
186 см
Исландия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
1' - 74'
39'
13'
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
61' - 90'
90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
79' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 71'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
6
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
61' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
79' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 71'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
1' - 78'
61'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
57' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
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