Орри Стейнн Оскарссон - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Орри Стейнн
|Фамилия
|Оскарссон
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Орри Стейнн
|Фамилия
|Оскарссон
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.10.2022
|76' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|46' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)