Тайон Бьюкенан - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Тайон
|Фамилия
|Бьюкенан
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Тайон
|Фамилия
|Бьюкенан
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|87'
|03.03.2023
|1' - 90'
|Остенде
|3:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 81'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|71'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|18
|1
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|26.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|1' -81'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|71'
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|54'
|22.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|88'
|19.01.2023
|1' -78'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|15.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|68' 71'
|08.01.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|33'
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.11.2022
|83' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|88'
|29.10.2022
|1' -84'
|Брюгге (Брюгге)
|4:2
|Остенде (Остенде)
|84'
|22.10.2022
|1' -81'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|1' -64'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|16.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|08.10.2022
|57' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|58' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|86'