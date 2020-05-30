Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмреджан Узунхан - статистика

Завершил карьеру
26 февраля 2001 (25), Стамбул
#11 | Защитник
189 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
0 : 2
30.05.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Эюпспор
2 : 1
24.05.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
0 : 0
18.05.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
02.05.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
2 : 1
05.04.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
2 : 1
28.03.2025
Аланьяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Галатасарай
4 : 0
14.03.2025
Антальяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 27 тур
Антальяспор
2 : 1
08.03.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Фенербахче
3 : 0
02.03.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
2 : 1
22.02.2025
Касымпаша
86' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
09.02.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
26.01.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
1 : 0
19.01.2025
Антальяспор
1' - 90'
49'
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
5 : 0
12.01.2025
Антальяспор
56' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 4
04.01.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
1' - 11'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
4 : 2
18.08.2024
Антальяспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
0 : 0
10.08.2024
Гезтепе
85' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
6
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+