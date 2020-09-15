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Бурирам Юнайтед
Натан
Статистика
€ 600 тыс
Натан - статистика
Бурирам Юнайтед
13 мая 1995 (31), Сан-Паулу
#5 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
США. МЛС 2024
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/2 финала
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
01.12.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 1/4 финала
Лос-Анджелес
1 : 2
24.11.2024
Сиэтл
66' - 120'
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
1 : 1
04.11.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
0 : 0
29.10.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Сиэтл
1 : 1
20.10.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Колорадо
0 : 1
06.10.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 3
03.10.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сиэтл
1 : 0
29.09.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Сиэтл
2 : 2
19.09.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Сиэтл
2 : 0
16.09.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
0 : 4
08.09.2024
Сиэтл
77' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Остин
0 : 1
14.07.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 1
30.06.2024
Чикаго Файр
90' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Сиэтл
3 : 2
23.06.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.06.2024
Сиэтл
79' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
31.03.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Сан-Хосе
3 : 2
24.03.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
25.02.2024
Сиэтл
1' - 90'
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