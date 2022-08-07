Натан - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|26
|3
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|25.09.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|90'
|18.09.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:1
|Даллас (Даллас)
|58'
|15.09.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|37'
|11.09.2022
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|6:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|46'
|05.09.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|21.08.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|31'
|14.08.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|4:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|90'
|07.08.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|04.08.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:1
|Интер (Майами)
|31.07.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.07.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|49'
|18.07.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.07.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|10.07.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|04.07.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|19.06.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|79'
|12.06.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|29.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|19.05.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|15.05.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|27'
|08.05.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|64'
|24.04.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|4:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|11'
|16.04.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|27.02.2022
|1' -22'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:3
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)