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Шавиш
Гима
Статистика
€ 500 тыс
Гима - статистика
Шавиш
14 ноября 1995 (30), Авейру
#21 | Полузащитник
181 см
Мозамбик | Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Португалия. Примейра 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зиря
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Зиря
1 : 1
30.07.2026
Пайде
1' - 72'
Лига конференций, 2 раунд
Пайде
1 : 0
23.07.2026
Зиря
1' - 60'
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