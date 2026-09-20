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Олимпиакос
Клейтон
Статистика
€ 6 млн
Клейтон - статистика
Олимпиакос
11 января 1999 (27), Белу-Оризонти
#90 | Нападающий
184 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Бразилия. Серия А 2024
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
0 : 1
05.04.2026
АЕК
71' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Олимпиакос
0 : 0
22.03.2026
Ларисса
80' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
ОФИ
0 : 3
14.03.2026
Олимпиакос
86' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Левадиакос
0 : 0
14.02.2026
Олимпиакос
69' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Олимпиакос
0 : 1
08.02.2026
Панатинаикос
64' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Астерас
0 : 3
04.02.2026
Олимпиакос
64' - 90'
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