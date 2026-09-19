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Южная Корея. Кей-лига
Команды
Ульсан Хендэ
Яго Кариелло
Статистика
€ 900 тыс
Яго Кариелло - статистика
Ульсан Хендэ
27 июля 1999 (27), Рио-де-Жанейро
#99 | Нападающий
185 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Аньянг
2 : 1
19.09.2026
Ульсан Хендэ
1' - 90'
54, 90'
90'
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Чеджу
0 : 0
05.09.2026
Ульсан Хендэ
1' - 31'
31'
Статистика по турнирам
Южная Корея. Кей-лига 2026
Китай. Суперлига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Южная Корея. Кей-лига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Южная Корея. Кей-лига 2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ульсан Хендэ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Шанхай Порт
0 : 0
18.02.2026
Ульсан Хендэ
1' - 80'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
11.02.2026
Мельбурн Сити
1' - 90'
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