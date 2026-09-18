Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Шохан Абзалов - статистика

Жетысу
11 сентября 1993 (33), Кызылорда
#9 | Нападающий
182 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 89'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 0
05.09.2026
Иртыш
67' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жетысу
17
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 89'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 0
05.09.2026
Иртыш
67' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
3 : 0
29.08.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 4
08.08.2026
Ордабасы
1' - 46'
9'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
01.08.2026
Жетысу
46' - 90'
50'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
25.07.2026
Кызыл-Жар
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
28.05.2026
Жетысу
73' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
0 : 0
23.05.2026
Атырау
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
2 : 1
17.05.2026
Жетысу
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
2 : 3
09.05.2026
Женис
1' - 60'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
1 : 1
02.05.2026
Жетысу
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
2 : 0
26.04.2026
Улытау
1' - 60'
45'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Иртыш
1 : 2
18.04.2026
Жетысу
1' - 75'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
0 : 1
11.04.2026
Елимай
1' - 64'
59'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Жетысу
0 : 0
21.03.2026
Кайрат
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
2 : 2
16.03.2026
Жетысу
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 1
08.03.2026
Жетысу
1' - 65'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
1
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+