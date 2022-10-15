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    Абдул Рахман Вайсс - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Абдул Рахман
    Фамилия Вайсс
    Команда Волос
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1998 (24 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 10 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2023 79' -90' Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 61' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    13.11.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 1' -46' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    29.10.2022 86' -90' Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    22.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    15.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    08.10.2022 1' -89' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    70'
    02.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    13'
    18.09.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    11.09.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    04.09.2022 84' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    90'
    27.08.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    19.08.2022 82' -90' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
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