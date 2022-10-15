Абдул Рахман Вайсс - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Абдул Рахман
|Фамилия
|Вайсс
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Абдул Рахман
|Фамилия
|Вайсс
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|79' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|61' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|86' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|08.10.2022
|1' -89'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|70'
|02.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|13'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|84' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|90'
|27.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|19.08.2022
|82' -90'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)