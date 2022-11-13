Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радинио Балкер - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Радинио
    Фамилия Балкер
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 1998 (24 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Фейеноорд 1:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Гронинген 3:0 Экселсиор Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Гронинген 1:1 Эммен Голландия. Эредивизие, 22 тур
    11.02.2023 1' - 90' ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 20 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    25.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    18.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Эммен (Эммен)
    11.02.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    05.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    26.01.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    22.01.2023 1' -90' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    15.01.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:3 Фортуна (Ситтард)
    49'
    30.10.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Гронинген (Гронинген)
    23.10.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
    43'
    07.10.2022 1' -36' Гронинген (Гронинген) 2:3 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    36'
    17.09.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    28'
    11.09.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    04.09.2022 1' -80' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    26.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    14.08.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    07.08.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
    • Читайте нас: 
    11