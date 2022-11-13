Радинио Балкер - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Радинио
|Фамилия
|Балкер
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Радинио
|Фамилия
|Балкер
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Фейеноорд
|1:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Гронинген
|3:0
|Экселсиор
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Гронинген
|1:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|20
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|25.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|18.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|05.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|26.01.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|15.01.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.01.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|13.11.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|49'
|30.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|23.10.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|43'
|07.10.2022
|1' -36'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|36'
|17.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|28'
|11.09.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|04.09.2022
|1' -80'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.08.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)