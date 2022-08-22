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    Игор Кариус - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Игор
    Фамилия Кариус
    Команда Куяба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 17 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -82' Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    11.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    57'
    07.11.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    28.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    16.10.2022 1' -51' Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    30' 51'
    06.10.2022 1' -45' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    19.09.2022 1' -78' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    29.08.2022 1' -72' Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    14.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    01.08.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    50'
    26.07.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Куяба (Куяба)
    84'
    22.07.2022 84' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    19.07.2022 1' -76' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Куяба (Куяба)
    11.07.2022 68' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    27.06.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    19.06.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Сеара (Форталеза)
    16.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    30.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.05.2022 77' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    09.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    01.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
    17.04.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    77'
    11.04.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 0:1 Куяба (Куяба)
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