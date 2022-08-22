Игор Кариус - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Кариус
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Кариус
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|17
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -82'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|11.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|57'
|07.11.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|02.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|28.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|16.10.2022
|1' -51'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|30' 51'
|06.10.2022
|1' -45'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|19.09.2022
|1' -78'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|29.08.2022
|1' -72'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|01.08.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|50'
|26.07.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|84'
|22.07.2022
|84' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.07.2022
|1' -76'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|11.07.2022
|68' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|77' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|77'
|11.04.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Куяба (Куяба)