Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7 млн

Родриго Нестор - статистика

Баия
9 августа 2000 (26), Сан-Паулу
#11 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 78'
38, 50'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
20
1
5
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 78'
38, 50'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
1' - 90'
42'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
1' - 90'
57'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 79'
12'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
67' - 90'
72'
90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
68' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
60' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
78' - 90'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+