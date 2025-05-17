Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Брор Блуме - статистика

Завершил карьеру
22 января 1992 (34), Копенгаген
#10 | Полузащитник
178 см
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тироль
18
3
7
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
3 : 2
17.05.2025
Тироль
1' - 90'
89'
27'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
1' - 83'
48'
51'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
1 : 3
03.05.2025
ЛАСК
1' - 90'
50'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
3 : 0
26.04.2025
Тироль
Был в запасе
67'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
1 : 0
22.04.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
ЛАСК
2 : 0
18.04.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Тироль
5 : 3
12.04.2025
Аустрия К
1' - 90'
22, 69'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
0 : 0
29.03.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Тироль
0 : 2
16.03.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
ЛАСК
2 : 1
09.03.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Блау-Вайс
2 : 1
02.03.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Тироль
3 : 3
22.02.2025
Вольфсберг
1' - 79'
24'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 1
15.02.2025
Тироль
1' - 63'
2'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
0 : 3
07.12.2024
Штурм
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Аустрия К
0 : 3
01.12.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Тироль
0 : 0
23.11.2024
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
2 : 1
09.11.2024
Тироль
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 0
03.11.2024
Альтах
1' - 72'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
3 : 0
26.10.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 2
20.10.2024
ЛАСК
71' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
1' - 83'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
2 : 0
18.08.2024
Тироль
1' - 78'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
0 : 0
10.08.2024
Грацер
1' - 63'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 2
03.08.2024
Тироль
1' - 83'
82'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+