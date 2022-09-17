Брор Блуме - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Брор
|Фамилия
|Блуме
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Брор
|Фамилия
|Блуме
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|70'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|18
|0
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|70'
|12.11.2022
|1' -64'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|06.11.2022
|1' -85'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|29.10.2022
|1' -70'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|12'
|22.10.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Тироль (Ваттенс)
|89'
|15.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|09.10.2022
|1' -84'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|20'
|01.10.2022
|1' -79'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|17.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|10.09.2022
|1' -84'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|03.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|28.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|31'
|21.08.2022
|1' -82'
|Рид (Рид)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:1
|Хартберг (Хартберг)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)