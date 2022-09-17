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    Брор Блуме - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Брор
    Фамилия Блуме
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Родной город Копенгаген
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1992 (31 год)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    11.02.2023 1' - 90' Вольфсберг 1:2 Тироль Австрия. Бундеслига, 17 тур
    70'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 18 0 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    11.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    70'
    12.11.2022 1' -64' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    06.11.2022 1' -85' Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    29.10.2022 1' -70' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    12'
    22.10.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:5 Тироль (Ваттенс)
    89'
    15.10.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    09.10.2022 1' -84' Штурм (Грац) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    20'
    01.10.2022 1' -79' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    17.09.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    10.09.2022 1' -84' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    03.09.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Тироль (Ваттенс)
    28.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    31'
    21.08.2022 1' -82' Рид (Рид) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.08.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    31.07.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:1 Хартберг (Хартберг)
    24.07.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 2:1 Тироль (Ваттенс)
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