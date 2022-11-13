Бенжамин Тахирович - статистика
#68 | Полузащитник
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Тахирович
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Тахирович
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|29.01.2023
|83' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|74' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|08.01.2023
|65' -90'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|04.01.2023
|1' -64'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|31.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)