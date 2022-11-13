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    Бенжамин Тахирович - статистика

    #68 | Полузащитник
    Имя Бенжамин
    Фамилия Тахирович
    Команда Рома
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 2003 (20 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 Был в запасе Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:1 Рома (Рим)
    19.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    11.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    29.01.2023 83' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    22.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 74' -90' Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    08.01.2023 65' -90' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    04.01.2023 1' -64' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    31.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    23.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
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