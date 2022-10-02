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    Хуан Крус - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Хуан
    Фамилия Крус
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Родной город Кильмес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -64' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    06.11.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    30.10.2022 57' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    86'
    23.10.2022 65' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    19.10.2022 68' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    16.10.2022 63' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    09.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    02.10.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
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