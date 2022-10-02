Хуан Крус - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -64'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|30.10.2022
|57' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|86'
|23.10.2022
|65' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2022
|68' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.10.2022
|63' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)