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    Орестис Киомурцоглу - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Орестис
    Фамилия Киомурцоглу
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Мюнхен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1998 (24 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 71' - 90' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    19.02.2023 Был в запасе Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Истанбул Башакшехир (Стамбул) 3:1 Хартс (Эдинбург)
    27.10.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 2:1 РФШ (Рига)
    13.10.2022 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 5:1 Хартс (Эдинбург)
    06.10.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    56'
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