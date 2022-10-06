Орестис Киомурцоглу - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Орестис
|Фамилия
|Киомурцоглу
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Орестис
|Фамилия
|Киомурцоглу
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|71' - 90'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:1
|Хартс (Эдинбург)
|27.10.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|5:1
|Хартс (Эдинбург)
|06.10.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|56'