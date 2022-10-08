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    Аманква Форсон - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Аманква
    Фамилия Форсон
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 75' - 90' Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    23.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 63' - 90' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 15 1 3 2 0
    Зальцбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 75' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рид (Рид)
    19.02.2023 63' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    12.11.2022 46' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:0 Альтах (Альтах)
    06.11.2022 82' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Штурм (Грац)
    30.10.2022 1' -80' Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    42'
    23.10.2022 1' -62' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:3 Альтах (Альтах)
    29' 45'
    16.10.2022 1' -83' Альтах (Альтах) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    08.10.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
    57' 78'
    02.10.2022 46' -90' Рид (Рид) 2:3 Альтах (Альтах)
    17.09.2022 74' -90' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    10.09.2022 1' -68' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    04.09.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    27.08.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    77'
    20.08.2022 46' -90' Альтах (Альтах) 1:2 Аустрия Л (Лустенау)
    13.08.2022 73' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    07.08.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    30.07.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
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