Аманква Форсон - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Аманква
|Фамилия
|Форсон
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Аманква
|Фамилия
|Форсон
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|75' - 90'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|63' - 90'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|15
|1
|3
|2
|0
|Зальцбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|19.02.2023
|63' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|12.11.2022
|46' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|06.11.2022
|82' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.10.2022
|1' -80'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|42'
|23.10.2022
|1' -62'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|29' 45'
|16.10.2022
|1' -83'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|57' 78'
|02.10.2022
|46' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|17.09.2022
|74' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|10.09.2022
|1' -68'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|04.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|27.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|77'
|20.08.2022
|46' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|13.08.2022
|73' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|07.08.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|30.07.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)