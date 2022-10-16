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    Люка Стассен - статистика

    #76 | Нападающий
    Имя Люка
    Фамилия Стассен
    Команда Андерлехт
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 2004 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    15.01.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    23.10.2022 Был в запасе Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.10.2022 1' -46' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    16.10.2022 1' -60' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
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