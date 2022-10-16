Люка Стассен - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Стассен
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 2004 (18 лет)
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Стассен
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|20.10.2022
|1' -46'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|16.10.2022
|1' -60'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)