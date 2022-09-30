Владислав Шарай - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Шарай
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Шарай
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|13
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|1' -85'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|84' 85'
|21.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|09.11.2022
|1' -69'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|23.10.2022
|78' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|18.10.2022
|1' -88'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|48'
|14.10.2022
|75' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|07.10.2022
|62' -90'
|Верес (Ривне)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|30.09.2022
|83' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|90'
|10.09.2022
|75' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Верес (Ривне)
|03.09.2022
|62' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ривне)
|27.08.2022
|76' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)
|23.08.2022
|86' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ривне)