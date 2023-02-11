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    Томмазо Кассандро - статистика

    #84 | Защитник
    Имя Томмазо
    Фамилия Кассандро
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Родной город Доло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 2000 (23 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Интер 2:0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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