Томмазо Кассандро - статистика
#84 | Защитник
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Кассандро
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Доло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Кассандро
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Доло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч