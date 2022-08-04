Адриан Дюррер - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Дюррер
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Дюррер
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|58' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)