Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Себастьян Осигве - статистика

Завершил карьеру
26 марта 1994 (32), Люцерн
#58 | Вратарь
185 см
Нигерия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лугано
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лугано
1 : 1
24.05.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
18.05.2025
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Серветт
4 : 1
15.05.2025
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лугано
2 : 5
10.05.2025
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Люцерн
0 : 2
04.05.2025
Лугано
59' - 90'
82'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Базель
2 : 0
06.04.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Ивердон
0 : 2
01.04.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
0 : 2
29.03.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лугано
2 : 1
16.03.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 1
09.03.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Лугано
0 : 3
02.03.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
1 : 0
23.02.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лугано
2 : 0
15.02.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лугано
1 : 1
08.02.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
05.02.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
3 : 2
01.02.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
2 : 3
25.01.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
2 : 2
19.01.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Лугано
1 : 4
15.12.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Люцерн
1 : 4
07.12.2024
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Серветт
3 : 0
01.12.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лугано
4 : 1
24.11.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
2 : 1
10.11.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лугано
2 : 0
03.11.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.10.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лугано
2 : 0
27.10.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Ивердон
2 : 0
20.10.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
1 : 1
06.10.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лугано
2 : 3
11.08.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лугано
3 : 1
03.08.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
1 : 2
27.07.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 1
20.07.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
2
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
3
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
6
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+