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    Тео Леони - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Тео
    Фамилия Леони
    Команда Андерлехт
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 2000 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    23.02.2023 Был в запасе Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 89' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
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