Тео Леони - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Леони
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (22 года)
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Леони
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|89' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|89' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.02.2023
|90' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|29.01.2023
|90' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|06.11.2022
|1' -65'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|30.10.2022
|75' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)