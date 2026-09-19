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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Данди
Matai Akinmboni
Статистика
Matai Akinmboni - статистика
Данди
#6 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
2 : 1
19.09.2026
Мазервелл
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
8
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 4
25.08.2024
Даллас
1' - 75'
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
18.07.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
14.07.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
5 : 0
07.07.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
04.07.2024
Цинциннати
78' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
45' - 90'
50'
90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
20.06.2024
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Шарлотт
1 : 0
16.06.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 71'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.06.2024
Торонто
46' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
05.05.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
21.04.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 79'
34'
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
14.04.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
1 : 1
07.04.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
31.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
16.03.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
0 : 0
10.03.2024
Ди Си Юнайтед
68' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
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