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    Пеп Чаваррия - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Пеп
    Фамилия Чаваррия
    Команда Райо Вальекано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1998 (24 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Райо Вальекано 0:0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кадис 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 83' - 90' Хетафе 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    06.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано 2:0 Альмерия Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    25.02.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    12.02.2023 83' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    06.02.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    30.01.2023 63' -90' Вильярреал (Вильярреал) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    21.01.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    08.01.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Бетис (Севилья)
    29.12.2022 90' -90' Жирона (Жирона) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    10.11.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    07.11.2022 88' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    90'
    29.10.2022 74' -90' Севилья (Севилья) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.10.2022 70' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    18.10.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    14.10.2022 68' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    08.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    03.10.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Эльче (Эльче)
    10.09.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    04.09.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
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