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    Лукас Каньисарес - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Лукас
    Фамилия Каньисарес
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 мая 2002 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    15.02.2023 Был в запасе Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    11.02.2023 Был в запасе Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    08.02.2023 Был в запасе Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
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