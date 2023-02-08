Лукас Каньисарес - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Каньисарес
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Каньисарес
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|08.02.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала