Савио - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Савио
|Фамилия
|Алвес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Савио
|Фамилия
|Алвес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|11
|0
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|30.10.2022
|1' -76'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -46'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|02.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|75'
|18.09.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|73'
|12.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|45'
|06.09.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|55' 90'
|27.08.2022
|1' -78'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|13.08.2022
|1' -85'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|84' 85'
|24.07.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|1' -74'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|44'