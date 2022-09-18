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    Маноэл - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Маноэл
    Фамилия Карвальо
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1990 (33 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 30 4 1 2 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -81' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2022 1' -57' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    05.11.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.11.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.10.2022 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2022 1' -64' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    60' 64'
    18.09.2022 1' -86' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    86'
    11.09.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    28.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    38'
    21.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    15.08.2022 1' -46' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    07.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    24.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    82'
    21.07.2022 1' -63' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    64'
    10.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сеара (Форталеза)
    02.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    15'
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    82'
    20.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    16.06.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 1' -79' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    81'
    30.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    10'
    22.05.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    24.04.2022 1' -16' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    17.04.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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