Фабиан Гмайнер - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Гмайнер
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дорнбирн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1997 (26 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Гмайнер
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дорнбирн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1997 (26 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 62'
|Аустрия Л
|0:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|11
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -62'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:2
|Штурм (Грац)
|24.02.2023
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|12.11.2022
|1' -67'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|61'
|05.11.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|1' -46'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.09.2022
|1' -80'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|03.09.2022
|1' -66'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|34'
|27.08.2022
|27' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|1' -59'
|Аустрия Л (Лустенау)
|4:1
|Хартберг (Хартберг)
|07.08.2022
|1' -60'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|30.07.2022
|79' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)