Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабиан Гмайнер - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Фабиан
    Фамилия Гмайнер
    Команда Аустрия Л
    Состав Основной
    Родной город Дорнбирн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1997 (26 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 62' Аустрия Л 0:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 20 тур
    24.02.2023 Был в запасе ЛАСК 1:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия Л 11 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -62' Аустрия Л (Лустенау) 0:2 Штурм (Грац)
    24.02.2023 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    12.11.2022 1' -67' Аустрия Л (Лустенау) 3:0 Альтах (Альтах)
    61'
    05.11.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    29.10.2022 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 3:3 Рапид (Вена)
    23.10.2022 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 0:0 Рид (Рид)
    15.10.2022 1' -46' Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    01.10.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    11.09.2022 1' -80' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    03.09.2022 1' -66' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    34'
    27.08.2022 27' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:6 Зальцбург (Зальцбург)
    14.08.2022 1' -59' Аустрия Л (Лустенау) 4:1 Хартберг (Хартберг)
    07.08.2022 1' -60' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    30.07.2022 79' -90' Рид (Рид) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    24.07.2022 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    • Читайте нас: 
    11