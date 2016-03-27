Владимир Чечулин - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чечулин
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1988 (34 года)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чечулин
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1988 (34 года)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2016
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)