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    Владимир Чечулин - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Александрович
    Фамилия Чечулин
    Команда МИТОС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июня 1988 (34 года)
    Рост 169
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    МИТОС 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2016 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
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